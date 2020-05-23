 

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти нардепа Давыденко

23.05.2020, 21:45, Новости дня

По факту смерти народного депутата Украины из группы “Довіра” Валерия Давыденко открыто уголовное производство. Об этом проинформировала 23 мая полиция Киева.

“47-летнего пострадавшего с огнестрельным ранением головы обнаружила уборщица в одном из офисов на ул. Большой Васильковской. …Полицейские проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следователями столичной полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины”, – говорится в сообщении.

Часть первая этой статьи называется “убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку”.

Тело Давыденко с огнестрельным ранением головы обнаружили в его офисе 23 мая. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко уточнил, что нардепа нашли в туалете, и подчеркнул, что рассматриваются “все возможные версии произошедшего”. Одна из версий, озвученная в СМИ, – самоубийство.

47-летний Валерий Давыденко был избран в Верховную Раду по 208-му округу (Черниговская область) как самовыдвиженец, входил в депутатскую группу “Довіра” с декабря 2019 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / Количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 500 тыс. человек

11.05 / Турция пригрозила возмездием силам Хафтара в Ливии

11.05 / Украинцы после обращения Путина ужаснулись показателям тестирования в своей стране

14.05 / Мошенники освоили “событийную” регистрацию фейковых сайтов

21.05 / Бывший глава МВФ усомнился в эффективности программы скупки облигаций ФРС США

27.03 / Дисквалифицированные за допинг спортсмены смогут поучаствовать в Олимпиаде в Токио

05.04 / Политолог Молчанов заявил, что министра Чернышова могут в ближайшее время уволить

03.04 / Чижов счел странным обвинение РФ в дезинформации о COVID-19

11.04 / Неизвестные «заминировали» шесть самолетов в России

30.04 / Криминалисты отправились на место возможного поджога в Иркутской области

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска