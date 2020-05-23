Полиция открыла уголовное производство по факту смерти нардепа Давыденко

23.05.2020, 21:45, Новости дня

По факту смерти народного депутата Украины из группы “Довіра” Валерия Давыденко открыто уголовное производство. Об этом проинформировала 23 мая полиция Киева.

“47-летнего пострадавшего с огнестрельным ранением головы обнаружила уборщица в одном из офисов на ул. Большой Васильковской. …Полицейские проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следователями столичной полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины”, – говорится в сообщении.

Часть первая этой статьи называется “убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку”.

Тело Давыденко с огнестрельным ранением головы обнаружили в его офисе 23 мая. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко уточнил, что нардепа нашли в туалете, и подчеркнул, что рассматриваются “все возможные версии произошедшего”. Одна из версий, озвученная в СМИ, – самоубийство.

47-летний Валерий Давыденко был избран в Верховную Раду по 208-му округу (Черниговская область) как самовыдвиженец, входил в депутатскую группу “Довіра” с декабря 2019 года.