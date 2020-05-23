Минобороны Ирана назвало виновника крушения самолета МАУ

23.05.2020, 21:45, Новости дня

Министерство обороны Ирана считает виновным в крушении самолета “Международных авиалиний Украина”, сбитого иранскими ПВО 8 января недалеко от Тегерана, оператора ракетной системы. Как сообщил в Twitter бывший депутат иранского парламента Махмуд Садеки, об этом говорится в ответе минобороны на его запрос.

Садеки направил запрос в ведомство еще 23 апреля, но получил ответ только накануне.

В документе, подписанном министром обороны бригадным генералом Амиром Хатами, сказано, что оператор нарушил порядок ведения огня и совершил пуск ракет “без получения разрешения”, пишет Radio Zamaneh (иранская служба “Радио Свободы”).

Издание отмечает, что о задержании военнослужащего по делу о крушении самолета МАУ иранские власти заявляли 4 апреля.

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— * * (@mah_sadeghi) May 22, 2020

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 “Международных авиалиний Украины”, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке.

14 апреля 2020 года Radio Farda (иранская служба “Радио Свобода”) сообщило, что Иран предлагает Украине признать “человеческую ошибку” как причину крушения самолета МАУ и отказаться от дальнейших судебных разбирательств в обмен на выплату компенсаций семьям погибших. Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань категорически отверг возможность заключения соглашения с правительством Ирана об отказе от судебного преследования.

В Иране сначала предполагали, что черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. 18 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что Иран отправит в Украину черные ящики с самолета МАУ. 19 января Резаифар опроверг свое же утверждение, сообщив, что специалисты попытаются расшифровать черные ящики в Иране.

Иран обратился за помощью к Национальному бюро безопасности на транспорте США и французскому Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации, однако эти ведомства отказались прислать в Тегеран оборудование для декодирования.

4 февраля Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing. 5 марта Иран уведомил Канаду о задержке в дальнейшей работе с самописцами из-за вспышки коронавируса.