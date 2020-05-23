 

Москвичам сказали, когда завершатся аномальные холода

23.05.2020, 21:30, Новости дня

В воскресенье Москву и Подмосковье ожидает потепление, сообщили синоптики Гидрометцентра.

На 24 мая синоптики прогнозируют, что температура в городе поднимется до 12 градусов тепла, после чего антициклон принесет в регион более теплые массы, и воздух прогреется до 18 градусов, передает РИА «Новости».

В конце мая также погода будет улучшаться, отметили в Гидрометцентре.

Холода, которые установились в последние несколько дней, метеорологи считают аномальными.

«Средняя суточная температура с 21 по 23 мая на семь градусов и более ниже климатической нормы. А дневная температура не превышает отметку в плюс десять градусов», – пояснили в учреждении.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03 / В Санкт-Петербурге зарегистрирована первая смерть пациента с COVID-19

12.04 / Минкомсвязь запустила приложение для выдачи цифровых пропусков

09.04 / В заседании ОПЕК+ решили участвовать не входящие в объединение страны

11.04 / США опередили Италию по количеству жертв коронавируса

24.04 / Посол США в Польше – в Варшаве я чувствую себя в большей безопасности, чем в Нью-Йорке

03.05 / В Москве двое детей выпали из окна квартиры на 11-м этаже

31.03 / Погребинский рассказал о политической ошибке Зеленского

15.04 / Toyota выпустила недорогой аналог Toyota Yaris

21.04 / Нацгвардия Украины подключилась к борьбе с лесными пожарами 

06.05 / Грузия поблагодарила Украину за отказ от назначения Саакашвили

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска