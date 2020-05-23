Москвичам сказали, когда завершатся аномальные холода
23.05.2020, 21:30, Новости дня
В воскресенье Москву и Подмосковье ожидает потепление, сообщили синоптики Гидрометцентра.
На 24 мая синоптики прогнозируют, что температура в городе поднимется до 12 градусов тепла, после чего антициклон принесет в регион более теплые массы, и воздух прогреется до 18 градусов, передает РИА «Новости».
В конце мая также погода будет улучшаться, отметили в Гидрометцентре.
Холода, которые установились в последние несколько дней, метеорологи считают аномальными.
«Средняя суточная температура с 21 по 23 мая на семь градусов и более ниже климатической нормы. А дневная температура не превышает отметку в плюс десять градусов», – пояснили в учреждении.
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