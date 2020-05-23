Американские эксперты: Большинство матерей играют в видеоигры

23.05.2020, 21:30, Разное

Недавно представителями американской фирмы-разработчика видеоигр было проведено необычное исследование, которое показало, что большинство матерей являются любительницами указанных забав. Такие итоги развенчивают стереотип, приписывающий страсть к играм в основном отцам.

Исследование фирмой Activision Blizzard было проведено в рамках масштабного опроса, в котором приняли участие более семи тысяч матерей из США, Франции, Германии и Великобритании, возрастной диапазон которых составил от 25 до 54 лет. После анализа его результатов выяснилось, что 71% опрошенных увлекаются видеоиграми в онлайн- или оффлайн-форматах. Впрочем, лишь 48% привержениц таких развлечений согласились бы назвать себя “геймерами”. Примечательно, что наибольшее количество (64%) таких “смелых” представительниц прекрасного пола проживают во Франции. Львиную долю игровых продуктов составляют мобильные игры: так, около 90% подтвержденных “матерей-геймеров” играют на смартфонах хотя бы раз в неделю, а 74% отдаются этому увлечению каждый день. Ноутбуки или стационарные PC, соответственно, используют для игр 34%, а игровые консоли – 33% опрошенных.

Причины приверженности к видеоиграм являются разными. В частности, количество матерей, использующих игры как средство расслабиться, составляет 59%, а 45% относятся к видеоиграм как к уединенному досугу. Примечательно, что 37% любящих игры матерей предпочитают играть не в одиночестве – компанию им составляют дети, друзья или возлюбленные. В свою очередь, 19% матерей-геймеров играют просто “для улучшения настроения”.

Стоит отметить, что любовь к играм в целом очень положительно влияет на позитивный тонус мышления. Так, на вопрос анкеты “Легко ли Вы находите общий язык со своими детьми?”, количество “играющих” матерей (45%) превысило число “неиграющих” (37%). Резюмируя, проведшие опрос эксперты отмечают определенный рост вовлеченности дам в процесс популяризации видеоигр, хотя “пальма первенства” пока принадлежит отцам: 54% у отцов против 46% у матерей.