Кадыров опубликовал видеообращение

23.05.2020, 21:20, Новости дня

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил мусульман с наступлением праздника Ураза-байрам и пожелал всем мира и согласия. В соцсети "ВКонтакте" он опубликовал видеообращение на чеченском языке.

В нем Кадыров отметил, что из-за пандемии время сейчас непростое, многие напуганы. Однако, по его заявлению, в этом году в Чечне меньше умерших, чем в прошлом, а за последние четыре месяца детей родилось больше, чем за аналогичный период минувшего года.

"Из-за того, что мы соблюдали меры, и было согласие в обществе, мы выдержали это испытание, в будущем будет еще лучше", — подчеркнул глава республики.

Появившиеся ранее слухи о том, что у Кадырова заподозрили коронавирус и он находится в больнице в Москве, опроверг спикер республиканского парламента, глава оперативного штаба по противодействию инфекции Магомед Даудов.

"Я заявляю, что наш глава республики Рамзан Кадыров здоров, то, что пишут и говорят о нем — это все неправда", — написал Даудов.

Спикер чеченского парламента также опроверг слухи о том, что COVID-19 диагностирован у регионального министра здравоохранения Эльхана Сулейманова и директора телеканала "Грозный" Ахмеда Дудаева.

Здоровья, а также исцеления от любого недуга главе Чечни пожелал также депутат Госдумы Адам Делимханов. "Вы нужны нашей умме, народу и государству", — написал Делимханов, обращаясь к Кадырову.