 

ВМС США испытали лазер для уничтожения беспилотников

23.05.2020, 21:20, Новости дня

Военно-морские силы США успешно испытали лазерное оружие для уничтожения беспилотника. Испытывалась система Solid State Laser Weapons System Demonstrator.

По сообщению командования американского Тихоокеанского флота, испытания состоялись 16 мая и проходили в Тихом океане. Лазерная установка размещалась на борту десантно-транспортного корабля USS Portland. В настоящее время он находится поблизости от военной базы Перл-Харбор.

Это первые испытания лазерного оружия ВМС, которые проводились против дрона в условиях моря, пишет РИА Новости.



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