ВМС США испытали лазер для уничтожения беспилотников
23.05.2020, 21:20, Новости дня
Военно-морские силы США успешно испытали лазерное оружие для уничтожения беспилотника. Испытывалась система Solid State Laser Weapons System Demonstrator.
По сообщению командования американского Тихоокеанского флота, испытания состоялись 16 мая и проходили в Тихом океане. Лазерная установка размещалась на борту десантно-транспортного корабля USS Portland. В настоящее время он находится поблизости от военной базы Перл-Харбор.
Это первые испытания лазерного оружия ВМС, которые проводились против дрона в условиях моря, пишет РИА Новости.
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