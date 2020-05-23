Минобороны скорректировало данные по заболевшим в армии

23.05.2020, 21:20, Новости дня

Минобороны РФ скорректировало статистику по COVID-положительным военным и невоенным специалистам. Всего в рядах Вооруженных сил заболели 2597 человек.

У большинства из них коронавирус протекает бессимптомно. Все кадеты вылечились. всего выздоровевших — 3232 человека.

15 мая министр обороны Сергей Шойгу на совещании под руководством президента Владимира Путина заявил, что число заболевших новым коронавирусом снижается. Эта положительная тенденция продолжает сохраняться.

Россия пока на втором месте по заболеваемости коронавирусом. Однако Бразилия может уже завтра сместить ее на 3 строчку антирейтинга.