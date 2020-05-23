 

Ученые выявили катализатор появления жизни на Земле

23.05.2020, 21:08, Новости дня

Высокоэнергетические частицы из космоса могли сыграть особую роль в появлении земной жизни, полагают исследователи Стэнфордского университета.

Эти частицы, проникающие в атмосферу Земли, могли повлиять на протоорганизмы и заставить их выработать современную гомохиральность или одинаковую хиральность, отметили исследователи, передает РИА «Новости» со ссылкой на Astrophysical Journal.

Хиральностью называют свойство молекулы образовывать две формы, которые относятся друг к другу, как зеркальные отражения. Для появления такого свойства нужен хиральный центр молекулы. Он есть у ДНК, РНК и аминокислот.

У всего живого соединения гомохиральны, они представлены в единственной хиральной форме.

По мнению исследователей, появление гомохиральности может быть связано с космическими лучами – магнитно поляризованными остаточные частицами лучей под названием мюоны.

Эти лучи рассеиваются в атмосфере и существуют две миллионых доли секунды, а затем распадаются с одинаковой магнитной ориентацией.

Мюоны, по предположению ученых, по-разному влияло на эволюцию двух хиральных форм молекул, после чего одна из них стала превалировать над другой. Правосторонние ДНК и РНК стали быстрее эволюционировать, они стали стабильнее, и начали больше подходить для живых организмов.

В январе ученые НАСА обнаружили первую планету, которая по параметрам почти идентична Земле. Планета находится в «обитаемой зоне» около своей звезды, что может указывать на наличие воды в жидком виде и развитие на ней микроорганизмов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / Глава Забайкалья раскритиковал жителей за нарушение самоизоляции

29.03 / Заразившаяся коронавирусом нардеп Скороход: Чтобы сдать тест, мне понадобилось два дня, корочка нардепа и 4100 грн за вызов врачей частной клиники

22.04 / Бренд Lotus озвучил стоимость автомобиля начального уровня

07.05 / Полиция начала проверку драки в московском «Ашане»

06.04 / В Узбекистане начнут собственное производство аппаратов ИВЛ

08.05 / Комитет по разведке опубликовал секретные стенограммы российского расследования

18.04 / SRF – защитники природы опасаются радиации от чернобыльского дыма в Киеве

14.04 / Пушков предупредил о «скрытой» опасности коронавируса

08.05 / В России выявлены более 177 тысяч случаев COVID-19

24.04 / Исход битвы с COVID-19 решит грядущая неделя: правительство готовит новые рекомендации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска