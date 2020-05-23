Ученые выявили катализатор появления жизни на Земле

23.05.2020, 21:08, Новости дня

Высокоэнергетические частицы из космоса могли сыграть особую роль в появлении земной жизни, полагают исследователи Стэнфордского университета.

Эти частицы, проникающие в атмосферу Земли, могли повлиять на протоорганизмы и заставить их выработать современную гомохиральность или одинаковую хиральность, отметили исследователи, передает РИА «Новости» со ссылкой на Astrophysical Journal.

Хиральностью называют свойство молекулы образовывать две формы, которые относятся друг к другу, как зеркальные отражения. Для появления такого свойства нужен хиральный центр молекулы. Он есть у ДНК, РНК и аминокислот.

У всего живого соединения гомохиральны, они представлены в единственной хиральной форме.

По мнению исследователей, появление гомохиральности может быть связано с космическими лучами – магнитно поляризованными остаточные частицами лучей под названием мюоны.

Эти лучи рассеиваются в атмосфере и существуют две миллионых доли секунды, а затем распадаются с одинаковой магнитной ориентацией.

Мюоны, по предположению ученых, по-разному влияло на эволюцию двух хиральных форм молекул, после чего одна из них стала превалировать над другой. Правосторонние ДНК и РНК стали быстрее эволюционировать, они стали стабильнее, и начали больше подходить для живых организмов.

В январе ученые НАСА обнаружили первую планету, которая по параметрам почти идентична Земле. Планета находится в «обитаемой зоне» около своей звезды, что может указывать на наличие воды в жидком виде и развитие на ней микроорганизмов.