Трамп и Эрдоган обсудили восстановление мировой экономики и ситуацию в Ливии

23.05.2020, 21:00, Новости дня

Президенты США и Турции в субботу обсудили по телефону прогресс в открытии и стимулировании мировой экономики после пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Как заявил представитель администрации, Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган также обсудили «важные региональные и двусторонние вопросы». Трамп вновь выразил обеспокоенность по поводу обострения иностранного вмешательства в Ливию и подчкеркнул необходимость быстрой деэскалации в регионе.

В Белом доме добавили, что президент Трамп и президент Эрдоган подтвердили настоятельную необходимость политического урегулирования конфликта в Сирии, а также беспрепятственного гуманитарного доступа по всей стране.

В сообщении администрации президента Турции говорится, что Эрдоган и Трамп «договорились о продолжении тесного военного и политического сотрудничества» и подтвердили «стремление к стабильности в регионе Восточного Средиземноморья».

Турция поддерживает международно-признанное правительство Ливии, которое в последние недели добилось значительных военных успехов в боях с Ливийской национальной армией, которую возглавляет Халифа Хафтар.