Трамп и Эрдоган обсудили восстановление мировой экономики и ситуацию в Ливии
23.05.2020, 21:00, Новости дня
Президенты США и Турции в субботу обсудили по телефону прогресс в открытии и стимулировании мировой экономики после пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении Белого дома.
Как заявил представитель администрации, Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган также обсудили «важные региональные и двусторонние вопросы». Трамп вновь выразил обеспокоенность по поводу обострения иностранного вмешательства в Ливию и подчкеркнул необходимость быстрой деэскалации в регионе.
В Белом доме добавили, что президент Трамп и президент Эрдоган подтвердили настоятельную необходимость политического урегулирования конфликта в Сирии, а также беспрепятственного гуманитарного доступа по всей стране.
В сообщении администрации президента Турции говорится, что Эрдоган и Трамп «договорились о продолжении тесного военного и политического сотрудничества» и подтвердили «стремление к стабильности в регионе Восточного Средиземноморья».
Турция поддерживает международно-признанное правительство Ливии, которое в последние недели добилось значительных военных успехов в боях с Ливийской национальной армией, которую возглавляет Халифа Хафтар.
-
Русская служба «Голоса Америки»
Нравится
Буду следить
Подписка
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет