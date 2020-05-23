В новостройке в Москве обрушился лестничный марш

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23.05.2020, 20:48, Новости дня

В новостройке в Новой Москве произошло обрушение лестничного марша, сообщили в экстренных службах.

Инцидент произошел на девятом этаже в строящемся жилом доме комплекса «Скандинавия» в Коммунарке, отметил собеседник РИА «Новости».

В результате ЧП пострадал один рабочий, его доставили в больницу. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

В январе в Петербурге при демонтаже крыши здания СКК «Петербургский» произошло обрушение. Момент попал на видео. Организатор демонтажа в качестве причины гибели рабочего назвал несоблюдение им правил безопасности.



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