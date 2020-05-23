Анна Хилькевич показала свое фото с темными волосами и короткой стрижкой

23.05.2020, 20:30, Разное

Актриса Анна Хилькевич показала во Всемирной сети фото, в котором у неё тёмные волосы и короткая стрижка. Звезда опубликовала необычный кадр, она позирует в непривычном для себя имидже.

Вместо светлых прядей средней длины у Анны Хилькевич в размещённом в Instagram-аккаунте снимке – короткая стрижка под мальчика, при этом волосы не светлые, а тёмные. Появившееся во Всемирной сети фото вызвало удивление у многочисленных поклонников артистки. Они отметили, что знаменитость в кадре напоминает мальчика-подростка. Поклонники оценили необычный имидж Хилькевич, звезды телевизионного сериала «Универ». Свой пост сама актриса подписала: «Я до пластики». Фанаты выразили мнение, что на представленном снимке артистка очень похожа на Юлию Волкову из группы Tatoo.

На лице звезды при этом отсутствует макияж, причём в качестве наряда Анна Хилькевич выбрала мужской костюм. В жизни известная российская актриса предпочитает женские наряды, распущенные волосы и яркий макияж, пишет Слово и Дело.