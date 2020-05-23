Заложник раскрыл подробности захвата банка в центре Москвы

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23.05.2020, 20:16, Новости дня

Оказавшийся в заложниках в «Альфа-банке» в центре Москвы Федор Пименов, который вел трансляцию с места событий, рассказал, как подозреваемый захватил отделение кредитной организации.

Пименов сообщил, что пришел в банк погасить счет, в отделении, кроме него, было три сотрудника, двое из которых были рядом с ним, а третий находился в кабинете.

«Получилось так, что за мной зашел мужчина, и мы с работниками подумали, что это шутка как бы. А потом, когда он начал уже полноценно угрозами сыпать непонятными… выполнили, так сказать, данные требования», – сообщил Пименов, передает RT.

После этого захватчик забаррикадировал дверь в отделение банка.

По мнению Пименова, подозреваемый не собирался никому навредить и не хотел ничего брать, а хотел добиться «какой-то правды».

Днем в центре Москвы неизвестный мужчина захватил в заложники в отделении «Альфа-банка» нескольких человек. Его задержали через некоторое время, возбуждено уголовное дело.

Пименов во время происшествия вел прямую трансляцию в соцсетях. В ролике запечатлено, как захватчик употребляет нечто, похожее на алкоголь, из бутылки.



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