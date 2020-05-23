Малышева сказала, кто сильнее всего страдает от коронавируса
23.05.2020, 20:08, Новости дня
У людей с ожирением и диабетом повышен риск при коронавирусе, сообщила врач и телеведущий Елена Малышева.
Полные люди начинают задыхаться при минимальных физических нагрузках, отметила Малышева в передаче «Жить здорово», передает РИА «Новости».
«Жир в животе поднял все вверх. Вам и так тяжело. А если сюда присоединилась инфекция, то вам невыносимо, потому что жир девать некуда. При лечении пневмоний и респираторного дистресс-синдрома это самое тяжелое течение коронавирусной инфекции», – сказала она.
Иммунолог Андрей Продеус сообщил, что при диабете иммунные клетки менее подвижны, что объясняет низкую способность нейтрализовать заболевание.
«К сожалению, сахар, который у всех людей с ожирением находится в крови, царапает сосуды и вызывает повсеместное воспаление. Легкие поджаты, в организме идет воспаление, клетки беззубы, а тут тебе коронавирус. У этих людей самая высокая смертность», – добавила Малышева.
Ранее главврач московской больницы Алексей Свет сообщал, что коронавирус нового типа тяжелее всего проходит у гематологических больных.
Также ученые объясняли тяжелые случаи коронавируса генетической мутацией.
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