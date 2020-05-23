В Киевской области несовершеннолетний застрелил экс-бойца “Айдара” из его же оружия

23.05.2020, 20:05, Новости дня

Ночью 23 мая в Вышгороде Киевской области во время конфликта с группой несовершеннолетних был убит 45-летний местный житель. Об этом проинформировала полиция области.

“Около 3.00 произошло столкновение между группой молодых людей и двумя взрослыми мужчинами. Во время драки один из компании, где были несовершеннолетние, заметил у своего противника в сумке оружие, выхватил его и совершил прицельный выстрел в него. В это время один из компании стрелка со всей силы ударил другого мужчину, который потерял сознание. После чего нападавшие скрылись в неизвестном направлении. Придя в себя, травмированный мужчина вызвал полицию”, – говорится в сообщении.

От огнестрельного ранения мужчина скончался.

На месте происшествия изъяли охотничий карабин МКМ-072СБ и патроны, отметили правоохранители.

По их данным, всех участников конфликта нашли и задержали, это четыре несовершеннолетних в возрасте 15–17 лет и один 19-летний мужчина.

“Среди задержанных – 16-летний несовершеннолетний, который обоснованно подозревается в умышленном убийстве 45-летнего жителя Вышгорода. Злоумышленник временно проживает в Сумской области”, – рассказали в полиции.

Открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Руководитель общественной организации “Мы украинцы” Иван Татауров сообщил агентству “Погляд”, что убили бывшего бойца батальона “Айдар” Игоря Корниенко (Корнея).

По словам Татаурова, Корниенко вышел успокоить компанию, которая шумела под окнами его дома. С собой взял зарегистрированное охотничье оружие. Татауров отметил, что Корниенко умер от болевого шока.