Российские силовики задержали крымского татарина на админгранице с Крымом – правозащитники

23.05.2020, 20:05, Новости дня

23 мая российские силовики задержали на контрольно-пропускном пункте “Джанкой” на административной границе с Крымом крымского татарина Дилявера Меметова. Об этом в Facebook проинформировало сообщество правозащитников “Крымская солидарность”.

“В 16.00… был задержан пожилой крымский татарин 1959 года рождения Меметов Дилявер Рустемович. Прописан в Алуште, однако в последнее время работал в Украине. О задержании мужчина успел сообщить родственникам, которые обратились в “Крымскую солидарность” за консультативной помощью. С его слов, работники КПП пытались отобрать у него отпечатки пальцев”, – говорится в сообщении.

Позже стало известно, что задержанного отвезли в отдел МВД РФ в Джанкое. Комментировать причины задержания Меметова российские силовики отказались, как и объяснить, как долго его свобода будет ограничена, отметили в “Крымской солидарности”.

В 19.00 родственники крымского татарина сообщили, что его отпустили.

“Он повторно направился к границе, чтобы выехать на территорию материковой Украины”, – рассказали правозащитники.

⚡️ ЗАДЕРЖАНИЕ НА ГРАНИЦЕUPD_2. 19.00 Адвокат Назим Шейхмамбетов сообщает, что со слов родственников, Дилявера Меметова… Posted by Крымская солидарность on Laupäev, 23. mai 2020

Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.