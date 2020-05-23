В Киеве обнаружили тело нардепа Давыденко с огнестрельным ранением

23.05.2020, 20:05, Новости дня

Народный депутат из группы “Довіра” Валерий Давыденко сегодня вечером был найден мертвым в своем офисе на улице Большая Васильковская. Об этом сообщил телеканал “Еспресо”, а также народный депутат от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Илья Кива в Telegram.

“Давыденко нашли с огнестрельным ранением в голову. С большой вероятностью, это было самоубийство”, – отмечает “Еспресо”.

Кива также сообщил, что тело Давыденко было найдено в его офисе, но не привел никаких деталей.

Экс-нардеп от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко в Telegram со ссылкой на полицию заявил, что тело нардепа нашла уборщица (на момент публикации новости сообщений об инциденте на сайте киевского управления Нацполиции не было). Рядом с погибшим был пистолет.

Информацию о гибели нардепа подтвердил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко. По его словам, полиция и прокуратура “рассматривают все возможные версии произошедшей трагедии”.

Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, был найдено тело народного депутата Валерия Давыденко с смертельным… Posted by Антон Геращенко on Laupäev, 23. mai 2020

47-летний Валерий Давыденко был избран в Верховную Раду по 208-му округу (Черниговская область) как самовыдвиженец, входил в депутатскую группу “Довіра” с декабря 2019 года.