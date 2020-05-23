Названа сумма долга задержанного за захват заложников в банке в Москве

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23.05.2020, 19:48, Новости дня

Уроженец Нижневартовска Алексей Барышников, который захватил заложников в центре Москвы, должен 1,8 млн рублей.

Всего долг Барышникова составляет 1,8 млн рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

В отношении него заведено 12 исполнительных производств в разных регионах. У него есть долги в Ханты-Мансийском автономном округе, Петербурге и Краснодаре. Также у него есть неоплаченные штрафы ГИБДД. Больше всего он должен в Сочи.

Днем в центре Москвы неизвестный мужчина захватил в заложники в отделении «Альфа-банка» нескольких человек. Его задержали через некоторое время, возбуждено уголовное дело.

Один из заложников во время происшествия вел прямую трансляцию в соцсетях. В ролике запечатлено, как захватчик употребляет нечто, похожее на алкоголь, из бутылки.



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