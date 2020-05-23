Украинский депутат найден мертвым в своем офисе
23.05.2020, 19:48, Новости дня
Тело украинского депутата от группы «Доверие» Валерия Давиденко нашли в собственном офисе, сообщают СМИ.
О смерти Давиденко сообщил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива, передает РИА «Новости».
«Только что в офисе народного депутата Давиденко Валерия Николаевича обнаружен его труп с огнестрельным ранением. Обстоятельства выясняются», – сообщил он.
В прессе уточнили, что тело парламентария нашли в помещении по улице Большая Васильковская, 4, возле тела нашли пистолет.
Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко подтвердил РБК смерть депутата.
«Это правда. Его нашли в его офисе в туалете с огнестрельным ранением головы. Пистолет находится рядом, и будут проверяться все версии. И убийство, и самоубийство, и инсценировка самоубийства. Все версии», – сказал чиновник.
Давиденко избран в Раду по 208-му округу в Черниговской области.
Напомним, сбежавший из РФ в конце 2016 года экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был застрелен в центре Киева в 2017 году.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет