Украинский депутат найден мертвым в своем офисе

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23.05.2020, 19:48, Новости дня

Тело украинского депутата от группы «Доверие» Валерия Давиденко нашли в собственном офисе, сообщают СМИ.

О смерти Давиденко сообщил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива, передает РИА «Новости».

«Только что в офисе народного депутата Давиденко Валерия Николаевича обнаружен его труп с огнестрельным ранением. Обстоятельства выясняются», – сообщил он.

В прессе уточнили, что тело парламентария нашли в помещении по улице Большая Васильковская, 4, возле тела нашли пистолет.

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко подтвердил РБК смерть депутата.

«Это правда. Его нашли в его офисе в туалете с огнестрельным ранением головы. Пистолет находится рядом, и будут проверяться все версии. И убийство, и самоубийство, и инсценировка самоубийства. Все версии», – сказал чиновник.

Давиденко избран в Раду по 208-му округу в Черниговской области.

Напомним, сбежавший из РФ в конце 2016 года экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был застрелен в центре Киева в 2017 году.



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