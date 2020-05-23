Готов расторгнуть контракт: Хеведес отказался возвращаться в “Локомотив” из-за пандемии

23.05.2020, 19:42, Новости дня

Немецкий защитник московского футбольного "Локомотива" Бенедикт Хеведес не вернулся в Москву в оговоренную дату. Причиной такого решения 32-летнего игрока стали его опасения за свое здоровье из-за пандемии в Москве.

Примечательно, что Хеведес не желает возвращаться в расположение "Локомотива" настолько, что готов разорвать контракт с командой. Как сообщает Чемпионат.Com, он намерен покинуть "железнодорожников".

В "Локо" такого поступка Бенедикта не оценили и не поняли. Однако даже в такой ситуации руководство москвичей готово пойти на диалог с немцем и урегулировать вопрос.

Сам же Хеведес рассматривает два варианта: либо перейти в один из немецким клубом, чтобы иметь возможность быть ближе к дому, либо вовсе завершить профессиональную карьеру футболиста.

Напомним, что в "Локомотиве" он выступает с 2018 года.