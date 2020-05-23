Завотделением питерской больницы умерла от новой инфекции

23.05.2020, 19:42, Новости дня

В Санкт-Петербурге скончалась заведующая кардиологическим отделением петербургской Городской больницы №26 Галина Литвинова. Как сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Смольного, она работала в этом лечебном учреждении с 1993 года и помогла вылечиться тысячам пациентов.

В сообщении говорится, что у Галины Литвиновой был подтвержденный диагноз — коронавирус COVID-19.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пожелал родным медика стойкости и сил. "Тяжелая болезнь отняла жизнь талантливого, до конца преданного своему делу врача. Светлая память настоящему петербургскому врачу", — сказал Беглов.

По последним данным, в Санкт-Петербурге выявлено почти 13 тысяч случаев заражения, в том числе 363 за последние 24 часа.