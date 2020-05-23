Захватчик московского банка оказался крупным должником

23.05.2020, 19:42, Новости дня

Уроженец Нижневартовска Алексей Барышников, пытавшийся захватить заложников в московском банке, задолжал 1,8 миллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на базу судебных приставов. Уточняется, что самая большая часть суммы — 1,54 миллиона — числится за Барышниковым в Сочи. В отношении Барышникова заведено 12 исполнительных производств в разных регионах РФ — от Ханты-Мансийска до Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что в субботу в отделении "Альфа-банка" на Земляном валу в Москве неизвестный взял в заложники посетителей. Барышников утверждал, что у него в сумке бомба и он намерен взорвать отделение. Однако позднее в сумке были обнаружены лишь термос и пакеты с лапшой быстрого приготовления. Никто из заложников не пострадал при задержании. Злоумышленник задержан, сейчас решается вопрос о его аресте.