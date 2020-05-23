Мнение: Живём ли мы уже при коммунизме?

23.05.2020, 19:30, Разное

Сбылась мечта Ивана Ефремова, легендарного советского фантаста, геолога-палеонтолога, лауреата Сталинской премии. Мои читатели указывают, что коммунизм, который автор подробно моделировал в своих книгах, весьма похож на общество, в котором мы с вами живём сейчас, в 2020 году. Сейчас каждый волен заниматься любимым делом, свободно перемещаться по всей освоенной человечеством территории и, разумеется, иметь при этом достаточно ресурсов для удовлетворения своих базовых потребностей.

Вам, наверное, уже интересно, что за история скрывается за фотографией двух негров, которую я прикрепил к посту. Что же, вот поясняющая запись из инстаграма одного из мастеров:

https://www.instagram.com/p/CAXyvbNlzWc/

Я нашёл на фейсбуке парня, который крепил телевизоры к стенам лучше, чем я. Вместо того, чтобы ненавидеть его, я связался с ним и предложил заплатить, чтобы он помог мне отточить моё мастерство. Он отказался от денег, вместо этого мы решили работать сообща. Ненависть — это не для братьев, мы поднимаем друг друга.

Навряд ли у этих славных ребят, сидящих перед раскуроченной розеткой, сохнут в эллингах личные яхты. Тем не менее они занимаются любимым делом, и любимое дело позволяет им не думать о том, смогут ли они завтра намазать масло на хлеб. Всё по Ивану Ефремову: саморазвитие, польза обществу и умеренный аскетизм. Если репрессивную систему культа личности писатель называл «муравьиным лжесоциализмом», то нынешний строй, пожалуй, пришёлся бы автору «Туманности Андромеды» по душе. Читатели старше 40 лет не дадут соврать: если перенести советского инженера на машине времени в 2020 год, покатать по городу, провести по магазинам, он вынесет однозначный вердикт — «вы живёте при коммунизме».

Как полагаете, коллеги, верна ли такая оценка? Действительно ли мы живём сейчас при коммунизме, сами не замечая этого?