Медики назвали сроки “заразности” пациентом с коронавирусом с момента выявления симптомов

23.05.2020, 19:30, Разное

Научные сотрудники, представляющие Национальный центр инфекционных заболеваний Сингапура, провели исследование на предмет исследования сроков, до истечения которых инфицированный коронавирусом человек сохраняет способность заразить других. По словам медиков, этот период исчисляется продолжительностью в 11 дней.

В интервью авторитетному изданию The Straits Times исследователи подчеркнули, что, по их оценкам, по истечении одиннадцатидневного срока, исчисляемого с момента появления симптомов COVID-19, анализ идущего на поправку пациента может все еще показывать наличие в его организме коронавируса, однако больной уже не является опасным для окружающих. Такую парадоксальную ситуацию медики из Сингапура объясняют тем, что тесты на SARS-CoV-2 способны обнаруживать лишь часть его генома, однако не являются способными к установлению жизнеспособности вируса и возможности его передачи другому человеку.

По информации исполнительного директора центра Лэо И Синя, исчезновение способности больного COVID-19 спустя 11 дней после появления симптомов заражать коронавирусом окружающих подтверждено “достаточной доказательной базой” специалистов. Впрочем, далее эксперт упомянул о том, что в озвученной закономерности могут быть и исключения: они касаются онкобольных, проходящих курс химиотерапии или пациентов, принимающих ряд иммунных препаратов после трансплантации органов. Об этом сообщает интернет-издание Nauka.tass.ru.