 

Мнение: Путин похоронил выборы?

23.05.2020, 19:25, Разное

Президент России подписал закон, разрешающий проводить голосование на выборах через интернет и по почте.

Если раньше и в ходе личного голосования в избиркомах умудрялись мухлевать с итоговыми протоколами, то теперь для наперсточников, думаю, вообще будет раздолье. Электронные вбросы,думаю, будут похлеще, чем вбросы бюллетеней, как, к примеру, на этой видеозаписи, сделанной в Казани:

По моему твердому оценочному суждению, выборы отныне можно вообще не проводить, а сразу объявлять депутатов, мэров, глав регионов, утвержденных совсем в других кабинетах, а не выбранных народом на избирательных участках.

Какая все-таки слабая власть в России. Сильная власть не боится честных и конкурентных выборов….

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.04 / Эксперты рассказали о смартфонах Samsung серии A с поддержкой 5G

07.05 / “В современном мире – это атавизм”: Татьяна Брухунова объяснила, почему отказалась носить обручальное кольцо

26.03 / Экс-президент футбольного клуба “Витесс” умер от коронавируса

29.04 / Компания LG готовится выпустить бюджетный смартфон Premier с приставкой в названии Pro Plus

07.05 / Мнение: Российский миллиардер не заработал миллиард $ – и застрелился

19.04 / Коронавирус: последние новости на сегодня, 19 апреля 2020 года

29.03 / Учёные рассказали, как происходит отёк лёгких и о причинах данного явления

09.05 / Сработано старенькой «Лейкой»

17.05 / В Москве за сутки от коронавируса скончался 71 человек

08.05 / Инцидент в Чехии, как прелюдия к попытке изгнать Россию из Совбеза ООН

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска