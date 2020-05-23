Мнение: Путин похоронил выборы?

23.05.2020, 19:25, Разное

Президент России подписал закон, разрешающий проводить голосование на выборах через интернет и по почте.

Если раньше и в ходе личного голосования в избиркомах умудрялись мухлевать с итоговыми протоколами, то теперь для наперсточников, думаю, вообще будет раздолье. Электронные вбросы,думаю, будут похлеще, чем вбросы бюллетеней, как, к примеру, на этой видеозаписи, сделанной в Казани:

По моему твердому оценочному суждению, выборы отныне можно вообще не проводить, а сразу объявлять депутатов, мэров, глав регионов, утвержденных совсем в других кабинетах, а не выбранных народом на избирательных участках.

Какая все-таки слабая власть в России. Сильная власть не боится честных и конкурентных выборов….

Фотография отсюда