 

Трамп поздравил мусульман с окончанием Рамадана

23.05.2020, 19:18, Новости дня

Президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп поздравили мусульман в США и во всем мире с Ид-аль-Фитром – праздником, который также известен как Ураза-Байрам, отмечаемым в честь окончания поста в месяц Рамадан.

«В последние недели и месяцы, когда мы боролись с коронавирусом, мы полагались на нашу веру, семью и друзей, чтобы помочь нам пройти через эти беспрецедентные времена. Когда мусульмане празднуют Ид-аль-Фитр, мы надеемся, что они найдут и утешение, и прочность в целительной силе молитвы и преданного служения», – говорится в заявлении президента.

Трамп напомнил, что сейчас религия больше, чем когда-либо, вносит в жизнь людей «жизнеутверждающий мир, возвышающую любовь и ободряющее общение».

Ид-аль-Фитр – один из двух главных дней исламского календаря, знаменующий завершение поста, который длился в течение священного месяца Рамадан. Традиция празднования этого дня ведет свое начало со времен пророка Мухаммеда, с 624 года.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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