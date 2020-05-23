В Грузии отменили комендантский час

23.05.2020, 19:18, Новости дня

По мере спада распространения коронавирусной инфекции COVID-19, грузинские власти ослабляют режим ограничений, в котором страна живет с конца марта. Было решено не продлевать чрезвычайное положение, которое действовало в Грузии с 21 марта по 22 мая включительно. Также с 23 мая отменен комендантский час и разрешается работа всех магазинов, имеющих индивидуальный вход с улицы, за исключением магазинов обуви и одежды.

По официальным данным, с 15 июня Грузия откроется для внутреннего туризма, а с 1 июля будет готова к приему иностранных туристов. При этом в силе остается ряд запретов: все еще приостановлено движение общественного транспорта, в такси допускается перевоз только двух пассажиров, которые должны сидеть исключительно на заднем сидении.

Спорные поправки

Одновременно парламент Грузии в ускоренном порядке 22 мая принял изменения в закон «Об общественном здоровье», позволяющие правительству временно вводить ограничения в стране без объявления чрезвычайного положения. В частности, это касается регулирования работы госведомств, передвижения граждан и их трудовой деятельности, возможности введения запрета на проведение социальных мероприятий, а также принуждения граждан отбывать время в карантине или изоляции.

Оппозиция бойкотировала голосование по данным поправкам. Оппоненты властей заявляют, что присвоение правительством данных полномочий без согласия парламента может быть использовано в политических целях перед выборами, которые запланированы в октябре.

Грузинский премьер Георгий Гахария назвал критику оппонентов «политическим маскарадом» и заявил, что, учитывая опасности, связанные с распространением коронавирусной инфекции в стране, власти не позволят «ставить под угрозу здоровье и жизни людей».

Тем не менее, оппозиция считает собственной заслугой то, что внесенные поправки касаются ограниченного отрезка времени и дополнительные полномочия правительства будут в силе только до 15 июля.

Грузинское НПО заявило, что внесенные поправки являются неконституционными и, в связи с этим намерено внести иск в Конституционный суд.

Пандемия и политические вызовы

Политолог Александр Микиашвили отметил в беседе с Русской службой «Голоса Америки», что успех грузинских властей в борьбе против COVID-19 поднял их рейтинг популярности среди избирателей. Соответственно, говорит эксперт, правящая сила «стала нащупывать почву» инициировав поправки к действующему закону. Целью данных изменений, по словам Микиашвили, была попытка «узурпировать власть».

Согласно мнению эксперта Георгия Шавшишвили, если бы не протест гражданского сектора и оппозиции, грузинское руководство приняло бы поправки к закону, а затем вряд ли бы устояло перед соблазном, в случае необходимости, единолично вводить неоправданные ограничения.

«Пользуясь паникой, связанной с пандемией, грузинское руководство вполне реально могло бессрочно обрести эти недемократические по своей сути полномочия. Хорошая новость то, что Грузия все же остается демократической страной и властям приходится считаться с мнением оппонентов и общественности», – считает Шавшишвили.

Статистика

По состоянию на 23 мая на контролируемой грузинскими властями территории инфицированы коронавирусом 728 человек, при этом активных случаев – 209, из них уже выздоровели – 509, а 12 умерли.

В то же время в сепаратистских регионах Грузии COVID-19 начал распространяться именно в последние недели. Согласно де-факто властям в Цхинвальском регионе, на этой территории первый случай коронавируса был зафиксирован 6 мая. В настоящее время выявлено 35 случаев заражения COVID-19, из них шесть пациентов выздоровели. Источником инфекции оказались учащиеся российских ВУЗов, которые досрочно вернулись домой из-за пандемии.

Одновременно в сепаратистской Абхазии, согласно официальным данным, COVID-19 подтвердился у 25 лиц. Из них шесть вылечились, одна пациентка умерла.

В соседних странах ситуация обстоит следующим образом: в Армении – 6,302 инфицированных коронавирусом, из них 2,936 выздоровели и 77 умерли, в Азербайджане – 3,855 случаев COVID-19, из них 2,399 пациентов выздоровели и 46 скончались, в России – 335,882 подтвержденных фактов заболевания, с 107,936 случаями излечения и 3,388 случаями фатального исхода, в то время как в Турции 154,500 инфицированных COVID-19, из них 116,111 выздоровели, и 4,276 – умерли.