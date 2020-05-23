Мясников увидел ошибку в подсчетах заразившихся коронавирусом

23.05.2020, 19:16, Новости дня

Врач и телеведущий Александр Мясников обратил внимание на несостыковки в подсчетах инфицированных коронавирусом в России.

«Сам ежедневно озвучиваю цифру – «всего в РФ на сегодняшний день 335 тыс инфицированных». Но это не так. Болезнь протекает обычно 7-14 дней. Значит инфицированные на текущий день только те, кто заразился максимум за последние две недели. Остальные уже благополучно перенесли инфекцию и приобрели иммунитет, за исключением тяжелых реанимационных больных, мы об этом говорили ранее», – написал Мясников в своем телеграм-канале.

Он отметил, что за последние две недели в РФ зафиксировано порядка 130 тыс. инфицированных, остальные 200 тыс. – не инфицированы и не больны, они здоровы и обладают иммунитетом к заболеванию.

«Кто-то перенес на ногах, кто-то выписался из больниц, но – здоровы. Ну и далее: почти половина выявляемых (а это контакты) – бессимптомны. Значит, пациентов с симптомами на данный момент – около 70 тыс. Мы знаем, что тяжелое течение в среднем у 10% пациентов с симптомами, то есть около 7 тыс. Считаю «на коленке», в уме, но то, что на данный момент инфицированными нужно считать лишь тех, кто подхватил инфекцию только за последние две недели – это точно, остальные уже иммунны и здоровы», – заключил врач.

Ранее Мясников заявил, что все люди переболеют коронавирусом, а «кому положено умереть – помрут». Позже доктор заявил, что его слова вырвали из контекста.