 

Трамп и Эрдоган обсудили коронавирус и Ливию

23.05.2020, 19:08, Новости дня

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Тайип Эрдоган по телефону обсудили двусторонние вопросы и договорились о продолжении сотрудничества между странами.

«В ходе переговоров затрагивались двусторонние вопросы, а также региональные события, в частности Сирия и Ливия. Лидеры договорились о продолжении политического и военного сотрудничества для установления мира и стабильности в нашем регионе», – сообщили в канцелярии турецкого лидера, передает ТАСС.

Также главы государств обсудили ситуацию в Ливии и Сирии, информирует РИА «Новости».

«Было подтверждено, что наши страны солидарны в борьбе с эпидемией коронавируса», – добавили в администрации Эрдогана.

В апреле сообщалось, что Эрдоган направил Трампу письмо с выражением солидарности на фоне пандемии коронавируса. Послание было доставлено вместе с медицинским грузом.

Ранее в Ливийской национальной армии (ЛНА) обвинили Турцию в поставках в Ливию техники и оружия в нарушение эмбарго.



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