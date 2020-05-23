 

Грозивший взорвать московский банк с заложниками грабитель приехал из родного города Бузовой

23.05.2020, 19:00, Разное

Неадекватный фанат певицы Ольги Бузовой сегодня намеревался устроить взрыв, если ему не организуют встречу с популярной девушкой. По данным телеканала РЕН ТВ, преступником оказался житель Санкт-Петербурга Алексей Бырышников. Сообщается, что молодому человеку из “Культурной” столицы России 34 года.

Таким образом злодей и звездная ведущая связаны малой родиной – они оба петербуржцы. Что еще общего между незадачливым преступником и теледивой предстоит выяснить следствию. Сам злоумышленник, по некоторым данным, заявлял, что она “что-то у него украла”.

Сотрудники правоохранительных органов уже задержали грабителя, а Следственный комитет РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело.

Напомним, молодой человек ворвался в здание отделения банка с рюкзаком, из которого торчали провода. Преступник утверждал, что у него есть взрывчатка, и он готов ее активировать.

Сама Бузова ранее высказала готовность приехать на переговоры с преступником. После того, как его захватили, она выложила в своем “Инстаграме” видео, на котором поблагодарили браво сработавших правоохранителей, которые сумели оперативно задержать злодея.



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