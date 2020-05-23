 

Захватившего заложников в Москве не удалось допросить из-за его опьянения

23.05.2020, 18:48, Новости дня

Правоохранители не могут опросить мужчину, которого задержали за захват заложников в центре Москвы, поскольку он сильно пьян, сообщил источник в оперативных службах.

«Мужчина, подозреваемый в захвате людей в банке, находится в состоянии сильного опьянения, из-за чего не получается его опросить», – сказал собеседник ТАСС.

По его словам, не исключено, что задержанный может находиться под действием наркотических средств.

Днем в центре Москвы неизвестный мужчина захватил в заложники в отделении «Альфа-банка» нескольких человек. Его задержали через некоторое время, возбуждено уголовное дело.

Один из заложников во время происшествия вел прямую трансляцию в соцсетях. В ролике запечатлено, как захватчик употребляет нечто, похожее на алкоголь, из бутылки.



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