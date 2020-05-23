Задержанный за реабилитацию нацизма пермяк привлекался по угрозе убийства своего деда

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23.05.2020, 18:48, Новости дня

Задержанный по делу о реабилитации нацизма в ходе онлайн-акции «Бессмертный полк» житель Перми Даниил Шестаков ранее привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством собственного деда, сообщил знакомый с ходом расследования источник.

«Шестаков ранее привлекался уголовной ответственности за угрозу убийством собственного деда, также был факт избиения близкого родственника – матери», – сообщил источник «Интерфакса».

Напомним, Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении двух жителей Поволжья, подозреваемых в публикации фотографий Адольфа Гитлера и генерала Андрея Власова на сайте «Банк памяти».

По версии следствия, не позднее 4 мая житель Казани Мухаммед Эль-Айюби разместил в «Банке памяти» фотографию Гитлера и сопроводил фото подписью «Гилтер Адик».

Также следователи установили, что житель Перми Даниил Шестаков не позднее 5 мая разместил на том же сайте фото советского военачальника Андрея Власова, в ходе Великой Отечественной войны перешедшего на сторону гитлеровской Германии.

Уголовные дела возбуждены по статье о реабилитации нацизма (ч. 1 и ч. 3 ст. 354.1 УК РФ).

Следователи СК провели допросы подозреваемых и обыски по местам их жительства.



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