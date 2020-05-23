 

Шнуров высмеял жалобы Пригожина

23.05.2020, 18:48, Новости дня

Музыкант Сергей Шнуров высмеял жалобы продюсера Иосифа Пригожина на «тяжелое» положение артистов из-за отмененных на время пандемии концертов и упавших доходов.

«Из ботвы готовим каши? Бересту уже едим? Сиротинушки вы наши, исхудал совсем поди? Правду не замажешь ложью, ведь артист попал в беду! Так поможем, люди божьи, кто чем может на еду», – написал в Instagram стихотворение Шнуров.

Также он пообещал, что пошлет Пригожину сосиски из «Пятерочки».

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявлял, что популярные звезды лишены возможности зарабатывать и бедствуют сейчас.



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