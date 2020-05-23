Глеб Матвейчук станет отцом во второй раз

23.05.2020, 18:41, Разное

Глеб Матвейчук и его гражданская жена, актриса Елена Глазкова, ждут появления на свет второго общего ребенка. Об этом пара сообщила лично, став героями программы Бориса Корчевникова “Судьба человека”. На данный момент Елена находится на шестом месяце беременности.

Глеб Матвейчук и Елена Глазкова в съемке HELLO!О романе Глеба Матвейчука и Елены Глазковой стало известно летом 2017 года – тогда артисты перестали скрывать свои отношения и начали открыто делиться совместными снимками в соцсетях. В феврале 2018-го Матвейчук сделал возлюбленной предложение во время своего концерта. Исполнив песню “Эти глаза напротив”, он преподнес Елене кольцо с бриллиантом. Глеб и Елена впервые стали родителями в сентябре 2018-го – у них родилась дочь Алиса. Малышка весом 3390 граммов и ростом 52 сантиметра появилась на свет в одной из столичных клиник вечером 24 сентября. За несколько недель до рождения ребенка Глеб и Елена приняли участие в фотосессии HELLO! и рассказали о том, как случайная поездка на фестиваль в Грецию стала для них судьбоносной:

Мы познакомились совершенно случайно. Но теперь я считаю, что наша встреча была предопределена. Это случилось в Греции, на кинофестивале. Я купил билет в самый последний момент. Был убежден на 95 процентов, что вообще туда не полечу, но неожиданно образовалось окно в рабочем графике. Я увидел Лену в первый же день, и она мне сразу понравилась.

Напомним, Глеб Матвейчук с 2010 года был в браке с актрисой Анастасией Макеевой. Спустя шесть лет пара распалась.

Глеб Матвейчук и Елена Глазкова в съемке HELLO!