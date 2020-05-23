Лекарства от малярии повышают риск смерти от COVID-19 – исследование

23.05.2020, 18:35, Новости дня

Противомалярийные препараты хлорохин и гидроксихлорохин, которые иногда применяют для лечения коронавирусной инфекции COVID-19, не только не приносят пользы, но и причиняют вред пациентам. К такому выводу пришла группа ученых, наблюдая за лечением более 96 тыс. пациентов с коронавирусом в 671 больнице на шести континентах. Результаты были опубликованы 22 мая в медицинском журнале The Lancet.

Исследователи пришли к выводу, что применение противомалярийных препаратов при коронавирусе повышает риск летального исхода почти вдвое.

Так, смертность среди пациентов, которые получали терапию без хлорохина или гидроксихлорохина, составила 9%. В группе больных, которых лечили хлорохином, смертность была выше на 7,4 процентного пункта (16,4%). В третьей группе наблюдаемых пациентов (для их лечения применяли гидроксихлорохин) смертность достигла 18%.

Еще выше была смертность среди пациентов, которые принимали антибиотики с хлорохином или гидроксихлорохином, – 22,8% и 23,8% соответственно.

В феврале и марте 2020 года об “очевидной эффективности” хлорохина при лечении коронавирусной инфекции заявляли китайские медики, в апреле – французские, указывая при этом на большое количество нежелательных побочных эффектов.

В конце марта нардеп от “Слуги народа” Михаил Радуцкий говорил, что Украина ведет переговоры о поставках гидроксихлорохина. Однако о результатах переговоров не сообщалось.

В мае о приеме гидроксихлорохина в качестве профилактического средства от коронавируса заявил президент США Дональд Трамп.