“Житомирского стрелка” суд отправил под арест

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23.05.2020, 18:35, Новости дня

23 мая Королевский райсуд Житомира отправил под арест подозреваемого в убийстве семи человек в селе Новоселица Анатолия Захаренко. Трансляцию заседания вело агентство УНН.

Решение зачитал следственный судья Константин Шалота.

Захаренко должен находиться под стражей до 20 июля.

Залог для подозреваемого не предусмотрен.

В ходе заседания подозреваемый заявил, что его действия были самообороной, перед этим он получил огнестрельное ранение в правую руку от одного из впоследствии погибших.

Адвокаты Захаренко просили для подзащитного меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, подчеркнув, что стрелявший сам вызвал полицию на место происшествия. Также озвучена информация о том, что у подозреваемого больное сердце.

Ночью 22 мая на берегу водоема в селе Новоселица произошла стрельба, жертвами которой стали семь человек.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко ранее сообщил, что компания распивала спиртные напитки, затем шесть человек легли спать “в стоящем на берегу водоема сарайчике”, на берегу остались три человека, включая арендатора пруда. Около часа ночи арендатор после возникшего конфликта начал стрелять в гостей из своего охотничьего ружья марки ИЖ.

Полиция начала уголовное производство, арендатору объявили подозрение.

Согласно предварительным данным прокуратуры Житомирской области, среди убитых – бывшие участники АТО и волонтеры, а также жители города Киева.

В Нацгвардии подтвердили, что в ходе инцидента погибли три их бойца: старший сержант Виталий Вульчин, младший сержант Владислав Мамиченко и старший солдат Андрей Москалец.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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