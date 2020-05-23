 

Пушков раскрыл подоплеку разговора Порошенко с Байденом

23.05.2020, 18:30, Новости дня

Российский сенатор Алексей Пушков обратил внимание на расшифровку разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.

«Расшифровка разговоров Порошенко с Керри и Байденом показала, помимо беглого, но полного ошибок английского и несколько путанных объяснений, явное подобострастие Порошенко перед собеседниками и плохо скрытую снисходительность со стороны Байдена. Фразу «exactly as we agreed» – «именно так, как мы договорились» – Порошенко повторяет постоянно», – отметил Пушков в своем телеграм-канале.

По его словам, это не разговор президента с вице-президентом другой страны, это «подробный отчет о выполнении задания Байдена и выражение готовности поставить работу прокуратуру Украины при новом генпрокуроре Луценко под контроль посольства США в Киеве».

«Прежде об этом все догадывались или слышали в кратком, но очень самодовольном изложении Байдена. Теперь все обо всем узнали доподлинно из уст самого Порошенко. Попахивает сговором, однако», – заключил сенатор.

Ранее депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей, на которых, как утверждается, занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко разговаривает с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и главой Госдепа Джоном Керри. Депутат Рады подчеркивал, что записи «свидетельствуют о фактах международной коррупции и госизмене на высшем государственном уровне».

На аудиозаписи якобы Байден предлагает Порошенко 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. Сам Порошенко назвал записи телефонных разговоров сфабрикованными.

Суд в Киеве обязал офис генерального прокурора Украины провести расследование о возможном вмешательстве Байдена в работу Шокина.



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