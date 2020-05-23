Флешмоб с раздеванием устроили в РФ в защиту тульской медсестры

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23.05.2020, 18:30, Новости дня

Россияне организовали флешмоб в поддержку тульской медсестры, которая работала в защитном костюме поверх купальника.

Девушку поддержали жители Самары, пишет «Комсомольская правда».

«Буквально за две минуты в этом костюме все вспотело… Дышать в респираторах невозможно, ничего не слышно. Я, честно говоря, не представляю, как в таком режиме врачи работают 24/7», – рассказала одна из жительниц Самары в ролике, опубликованном изданием.

Жители города сфотографировались в защитных костюмах в поддержку тульской медсестры на пляжах, во дворах и магазинах.

Также медсестру поддержал врач-онколог из Ярославля Дмитрий Петровский.

«Ну, раз так набросились на медсестру. Во всем обмундировании – реально жарко. Я уже не один десяток лет не одеваю под халат в операционной рубашку (если что – СанПин допускает). Ибо маска, халат, шапка, плюс фартук – реально очень жарко, когда интенсивно работаешь много часов подряд», – написал онколог у себя в Facebook.

Он добавил, что в поддержку коллеги также сделал снимок в нижнем белье и защитном костюме, фотографию он прикрепил к посту.

Напомним, на этой неделе в Сети распространилась фотография медсестры из инфекционного госпиталя под Тулой, которая вышла на смену в прозрачном защитном костюме, под которым у нее был только купальник. Минздрав Тульской области сделал ей публичное замечание. Сама девушка объяснила, что в спецзащите очень жарко, и она не думала, что все будет так просвечивать.

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Публикация от «Тульские новости» (@newstularu) 21 Май 2020 в 2:21 PDT

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и министр здравоохранения региона Алексей Эрк поддержали медсестру инфекционного госпиталя областной больницы, которая во время работы надела бикини под защитный костюм.

Пользователи иностранной соцсети Reddit восхитились медсестрой.



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