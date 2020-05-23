Разработчики оснастят смартфон Motorola One Fusion Plus экраном на 6,5 дюймов и мощным аккумулятором

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23.05.2020, 18:30, Разное

В Сети появились обнародованные источниками рендеры, сообщающие о технических характеристиках смартфона среднего уровня Motorola One Fusion Plus. Характерной особенностью гаджета станет наличие мощного аккумулятора.
Интернет-источники сообщают, что смартфон будет оснащен дисплеем размером на 6,5 дюймов по диагонали с панелью формата 1080р. На опубликованном фотоснимке аппарата можно увидеть камеру на четыре оптических элемента, размещенных вертикальным рядом, при этом разрешение основного сенсора составляет 64 Мп. Дактилоскопический сканер интегрирован в поверхность логотипа компании. Также технические характеристики говорят о том, что устройство базируется на процессоре Snapdragon 730 с восемью ядрами Kryo 470, имеющими тактовую частоту 2,2 ГГц. Смартфон снабжен графическим контроллером Adreno 618 и сотовым модемом Snapdragon X15 LTE. Аккумуляторная батарея будет установлена достаточно мощная, имеющая ёмкость 5000 мА.ч.

Известно, что модификации девайса One Fusion и One Fusion Plus будут снабжены ОЗУ/ПЗУ на уровне 4 Гб/64 Гб и 6 Гб/128 Гб соответственно. Установленная операционная система – Android 10. Официальная презентация смартфона намечена уже на июнь текущего года, однако сведений о предполагаемой цене пока нет.



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