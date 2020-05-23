“Барселона” назвала шесть футболистов, которых не продаст даже в кризис

23.05.2020, 18:23, Новости дня

Руководство испанской "Барселоны" определило список футболистов, с которыми точно не расстанется в ближайшее трансферное окно из-за неопределенной финансовой ситуации. В него вошли лишь шесть игроков.

"Барселону" предстоящим летом точно не покинут вратарь Марк-Андре Тер Штеген, защитник Жерар Пике, полузащитник Френки Де Йонг, а также нападающие Ансу Фати, Антуан Гризманн и Лионель Месси, сообщает Marca.

В число же тех, кого боссы "Барсы" готовы отпустить в другие клубы были включены Иван Ракитич, Артуро Видаль, Нето, Клеман Лангле, Жана-Клера Тодибо, Усмана Дембеле, Хуниора Фирпо и Муссу Вага.

Также ранее сообщалось о возможном уходе и Нелсона Семеду.

Игроки из списка "на выход" могут быть включены "Барселоной" для ее дальнейших возможных покупок. Так, накануне стало известно о том, что каталонцы нацелились на Миралема Пьянича из "Ювентуса" и Лаутаро Мартинеса из "Интера".