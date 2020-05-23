Следком опубликовал кадры из освобожденного московского банка

23.05.2020, 18:23, Новости дня

Следственный комитет РФ опубликовал оперативное видео с места происшествия в отделении "Альфа-банка" в Москве, где днем 23 мая произошел захват заложников. На видео, опубликованном в канале СКР в YouTube, показана оцепленная территория у отделения банка на Земляном Валу и обстановка внутри.

Видны разбитые стекла в помещении отделения, верхняя одежда, перчатки и вещи из рюкзака преступника. Среди них — зарядное устройство для мобильного телефона, термос и упаковки с лапшой быстрого приготовления.

Главным следственным управлением СКР по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 206 УК РФ ("Захват заложника"). По версии следствия, захвативший людей мужчина имел при себе предмет, похожий на взрывное устройство.

В ходе спецоперации по освобождению заложников оперативные сотрудники столичного главка МВД РФ при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемого. Все заложники освобождены, их жизни и здоровью ничто не угрожает. Следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления.

Сервис доставки еды Delivery Club опроверг участие кого-либо из своих курьеров в инциденте с захватом отделения "Альфа-банка". "У выросшей популярности нашего сервиса появилось неожиданное последствие: мужчина в обычной зеленой куртке был принят присутствующими в отделении людьми за курьера Delivery Club, хотя не имеет к нам никакого отношения", — сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.

Задержанного за нападение на отделение банка 34-летнего Алексея Барышникова ждет психиатрическая экспертиза, сообщил информированный источник "Интерфакса". По словам источника, у задержанного "есть видимые признаки душевного расстройства".

Ранее, придя в отделение банка, Барышников заявил, что имеет при себе взрывное устройство и готов привести его в действие. Не предъявляя конкретных требований, он удерживал в качестве заложника одного из посетителей отделения. Мужчина, оказавшийся в заложниках у злоумышленника, снял на видео первые минуты преступления, рассказав, что пришел закрыть счет, а оказался в гуще событий. Принесенное Барышниковым взрывное устройство оказалось муляжом.

По предварительным данным, одной из причин инцидента могли стать долги Барышникова по кредитам. У мужчины из Нижневартовска, захватившего отделение банка, имеются задолженности на общую сумму более 1 миллиона 808 тысяч рублей, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

В эту сумму входят штрафы от ГИБДД, задолженности по налогам и сборам, взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц, долги по исполнительным сборам. Также, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, злоумышленник ранее был судим за угон автомобиля.