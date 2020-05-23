 

Родители оставили маленьких детей со знакомой, все четверо погибли в огне

23.05.2020, 18:23, Новости дня

В Ярославской области в деревне Тараканово в субботу сгорел частный дом. В огне погибли трое детей и взрослый. Как рассказали РИА Новости в Угличской межрайонной прокуратуре, при разборе строения спасатели нашли тела девочки четырех лет, близнецов мальчик и девочка двух лет, и женщина.

Как выяснилось, мама детей работала в огороде, а отец отправился на рыбалку. За детьми присматривала женщина, которая проживала в этой семье.

Прокуратура Ярославской области организовала проверку в связи с пожаром. Причина возгорания устанавливается.



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