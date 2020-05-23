Мнение: Борьба с мошенниками в США, возвращение американцев к DVD и переход на искусственное мясо

23.05.2020, 18:10, Разное

1. Читатель gaz_v_pol утверждает, что бороться с телефонными мошенниками, разводящими людей на деньги, всё же можно. Во всяком случае, можно защитить граждан от финансовых потерь и стимулировать банки и сотовых операторов самим выявлять преступников:

https://olegmakarenko.ru/1858165.html?thread=745055349#t745055349

В США проблема воровства денег с кредитных карт не полностью побеждена, но они продвинулись в борьбе гораздо дальше России. Массовых обзвонов жуликами простых людей — нет. Как это достигнуто?

Основная мера — риски и бремя доказательства распределены иначе, чем у нас.

В России:

а) риск — на клиенте.

б) бремя доказательства — на клиенте.

В США:

а) В большинстве сценариев ответственность клиента равна 0 (ноль).

— Если клиент отправил жуликам карту (не информацию, а сам кусок пластика), то максимальная ответственность $50, если он заявил в течение 2 дней.

— Если клиент отдал жуликам карту, и заявил после 2 дней, но до истечения 60 дней после списания — ответственность клиента не более $500.

— Лишь если клиент одновременно отдал жуликам карту И заявил о мошенничестве более, чем через 60 дней после того, как его деньги со счета увели — вся ответственность, как в России, на клиенте (ссылка)

— Если клиент не отдал жуликам физическую карту, а его развели по телефону. Ответственность равна $0, если клиент заявил о жульничестве в течение 60 дней после того, как в выписке по карте прошла операция. Это кажется невероятным, но это так. <…> (ссылка).

Если убыток больше, чем установленный лимит ($500, $50 или $0) — брать его с клиента по закону нельзя. Убыток должны делить между собой банк-эквайер, банк-эмитент, Visa Inc, магазин, сотовый оператор — кто угодно, но не клиент. Как они должны делить убыток? В соответствии с тем, как эти бизнесы заключили между собой договора. Если бизнесмены не договорились, чей убыток — этот вопрос решается в суде. Куда клиент может быть вызван, лишь как свидетель (т.е. суд лишён права прийти к выводу, что убытки этих бизнесов от действий жуликов должен оплатить клиент).

б) Бремя доказательства — на банке-эмитенте. <…> (ссылка).

В реальной практике моих знакомых в США почти всегда на клиенте убыток 0, ибо сбор доказательств обойдется банку дороже $50. Лишь когда доказательства сами по себе уже есть — возьмут полтинник. О случаях, чтобы взяли $500 — ни разу не слышал.

При таком законодательстве бизнесы имеют мощную финансовую мотивацию неформально разбираться — как технически произошло конкретное мошенничество? Как нам и нашим партнёрам устроить систему проверки, чтобы снизить вероятность такого в следующий раз? Крупные фирмы, оказавшиеся крайними в смысле оплаты убытков по системным мошенничествам, нанимают за свой счет детективные агентства, чтобы вычислить системных жуликов и предоставить властям доказательства.

2. Забавная новость – американцы из-за безденежья отказываются от скачивания видео из интернета:

https://stereo.ru/news/blu-ray-player-sales-jump-in-pandemic

Аналитики из NPD Group сообщили о значительно возросшем спросе на потоковые видеосервисы в США. И это вполне объяснимо: людям нечем заняться на карантине, поэтому многие смотрят фильмы и сериалы онлайн.

Однако специалисты NPD также выяснили, что американцы вновь заинтересовались физическими носителями: в апреле на 27% выросли продажи проигрывателей Blu-ray, в некоторых штатах вдвое увеличились продажи дисков (не только Blu-ray, но и DVD).

Эксперты считают, что возвращение к физическим форматам обусловлено тем, что тысячи американцев решили перебрать свои старые коллекции фильмов и пополнить их. К тому же, многим понадобились новые проигрыватели, так как старые потеряли актуальность.

Есть и другая версия. В недавнем отчете от FCC сказано, что многие жители США не имеют возможности смотреть сервисы вроде Netflix из-за отсутствия скоростного интернета. Это касается жителей загородных поселений. Согласно подсчетам, около 21 млн домовладений не подключены к проводному интернету, поэтому в некоторых штатах Blu-ray и DVD оказались весьма востребованными во время пандемии.

3. Помните угрозу дефицита мяса в США? События развиваются, американцы переходят на заменители мяса:

https://lenta.ru/news/2020/05/21/meat/

На фоне мясного кризиса, вызванного пандемией коронавируса, американцы вынуждены были перейти на искусственное мясо, которое стоит дороже обычного. Об этом пишет Wired.

По данным Nielsen, в период со 2 февраля по 2 мая 2020 года объем продаж альтернативного мяса увеличился на 264 процента. Это происходит из-за приостановки крупных мясокомбинатов, перебоев с поставками, дефицитом натурального мяса и роста цен на него.

Производитель мяса из ингредиентов растительного происхождения Beyond Meat говорит, что их продажи в первом квартале выросли более чем на 50 процентов в этом году по сравнению с прошлым. Другой игрок рынка — компания Impossible Foods — отмечает, что с начала года количество розничных точек выросло в 18 раз.