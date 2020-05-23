Мнение: Дивный мир (от карантина к чипам)

23.05.2020, 18:15, Разное

Всего лишь за два месяца российского карантина Россия изменилась, причем, по всей видимости, уже необратимо. По многим позициям "откатить" назад уже точно не получится.

Цифровые пропуска и ограничения, полностью незаконные и неконституционные, стали частью жизни и ее нормой. Причем ни один институт, призванный вроде бы гарантировать соблюдение норм права и конституции, даже не поморщился и проигнорировал свои обязанности по охране прав и свобод. Что, конечно, говорит лишь об одном – любое дальнейшее ущемление прав будет точно так же проигнорировано.

Уже никто особо и не возражает против пропусков, зато есть масса возмущений, что их не так просто получить. Чем-то это напоминает известный анекдот об объявлении собраться в назначенное время на процедуру массового повешения и вопрос из задних рядов – а веревкой и табуретом власти обеспечат или со своим приходить? У нас новости стали анекдотом, а анекдот – новостью.

Впереди нас ожидает введение иммунного паспорта. Который также будет встречен вначале с недоверием (быть такого не может), затем с пониманием – конечно, прививка (пусть и неизвестная, и непонятно от чего, и с неизвестными последствиям) – это гарантия безопасности. Чьей, от чего и тому подобные вопросы задаваться если и будут, то задающих, конечно, немедленно будут зашикивать и заплевывать. А ведущие известных пометных передач будут вкручивать в мозг необходимость поступиться здравым смыслом и свободой ради якобы безопасности.

Сами "паспорта" тоже пройдут определенную трансформацию. Наверняка вначале это будут какие-то "твердые носители" – бланки или пластиковые карты, но через определенное время (эпидемий мало не бывает, нам через полгода объявят о какой-то новой – слоновьей диарее или эпидемии кашля у саранчи) будет принято более системное решение – ввести в каждого гражданина соответствующую идентификационную метку, внести ее в базу данных и привязать к этой базе все записи о гражданине – вначале медицинского характера, а далее по логике – и все остальные. Кто таков, где родился, с кем женился, имеет ли задолженности по налогам, имеется ли право на выход в магазин в это время суток. Всё для того, чтобы любой патруль с мобильным скремблером мог удостовериться в благонадежности гражданина, идентифицировав его и сверив данные о нем в базе данных. И если эта благонадежность отсутствует или в ней появляются сомнения – то согласно новым правилам подозрительного проводят в ближайший околоток, а в случае сопротивления могут вынести приговор на месте. Добро пожаловать в цифровой фашизм.

Понятно, что идентификационные метки (они же в просторечье чипы) тоже пройдут весь положенный путь – от "этого не может быть" до "все правильно делают, это ведь так удобно". Кстати, про "этого не может быть" – достаточно набрать в поисковике запрос "чипирование домашних животных" – и вам выпадут десятки мест и цены на эту вполне доступную процедуру. Чем человеческое тело отличается от кошачьего или коровьего с точки зрения подобной манипуляции, сказать сложно. Да ничем, кроме принудительной обязанности по какому-нибудь новому закону. За Госдумой, конечно, не заржавеет.

Самое интересное, что никто особо ничего и не скрывал. Достаточно было слушать всевозможных Чубайсов, Грефов, Дерипасок. Они открытым текстом говорили о том же самом. Просто без эпидемии это происходило бы дольше и сложнее, а эпидемия дала возможность пройти весь путь стремительно и без особых вопросов. Да и какие вопросы, если всю страну посадили по камерам?

Конечно, все делается под прикрытием ахинеи про нашу безопасность. Слушать о безопасности от людей, которые делают все возможное, чтобы уничтожить само это понятие, нелепо. Но психика устроена так, что хочется во что-то верить. В честного президента, в неподкупных полицейских, в олигархов-бессеребреников, ну и в прочую чушь. А потому все делается по науке – людей загоняют в кромешный ад, а затем предлагают выход из него. Причем даже не предлагают, а просто открывают узенькую щелочку.