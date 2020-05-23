В Украине завершено расследование исполнения убийства Павла Шеремета

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23.05.2020, 18:14, Новости дня

Украинская полиция завершила расследование в отношении предполагаемых исполнителей убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом пишет издание «Грати» со ссылкой на извещение, направленное защитникам подозреваемых.

Белорусский журналист, долгое время работавший в России и в Украине, был убит в Киеве в июле 2016 года. По подозрению в исполнении покушения на него были арестованы волонтер в зоне боевых действий в Донбассе хирург Юлия Кузьменко, ветеран боевых действий в Донбассе со стороны Украины музыкант Андрей Антоненко и военная медсестра Яна Дугарь. Антоненко и Кузьменко следствие считает исполнителями преступления, а Дугарь – пособницей, сообщила накануне «Украинская правда».

Согласно версии следствия, неустановленные организаторы покушения хотели создать в украинском обществе резонансное событие для провокации акций протеста. До этого полиция называла мотивом убийства попытку дестабилизировать ситуацию в республике и привлечение внимания к националистическим идеям исполнителей.

Подозреваемые свою вину отрицают. По предъявленной статье им грозит длительное заключение вплоть до пожизненного срока.

  • 20 мая президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что готов сделать «серьезные кадровые выводы» в случае, если подозреваемые по делу Шеремета окажутся невиновными. Тогда же он сказал, что несет ответственность за расследование дела как глава государства.

  • Радио «Свобода»

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