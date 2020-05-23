Мнение: Захват заложников в Альфа-банке: примитивная история

23.05.2020, 18:00, Разное

Захват заложников в Альфа-Банке оказался предельно примитивной историей. “27-летний Федя” (позже оказалось – 34-летний Алексей Барышников, но он все равно “Федя”) набрал кредитов. Отдать не мог. Нажрался. Пил вино который день – запой. По пьяной лавочке Федя, кстати, филофствовал, что смерть – лучшее, что может с тобой случиться с жизни. Жить ему долго, похоже. Но очень хреново.

Взял рюкзак. Сделал вид, что там бомба – муляж. Требовал списать долги и Ольгу Бузову – “поговорить”. На фото Алина. Она вместо Бузовой – герой дня. Вызвала полицию. Раз. Помогла освободить заложников. Штурм.

Долги из тюрьмы можно не платить лет 8? Хрен там. Нахождение под следствием или в исправительном учреждении не освобождает правонарушителей и преступников от уплаты долгов по кредитам, если таковые были на момент задержания. Они взыскиваются с его родных, поручителей или путём исполнения решений суда службой судебных приставов. Известны десятки и сотни случаев, когда осуждённый не мог погасить кредиты, но их пришлось выплачивать родным или у него было взыскано имущество в момент отбывания наказания.

Алексей Барышников, чьи прекрасные фотографии (мы считаем) опубликовал канал @bazabazon, прилетел из Нижневартовска, навестить сестру, которую не видел 6 лет. Заодно и с банком посчитаться, где должен по кредитам. Сказал, что Бузова виновата – из-за нее, мол, в долги влез. Но запил 34-летний паренек. Причем, пил все подряд, предпочитая вино. Его бы в наркологию. Но его в СИЗО определили.

Да, в процессе какие-то придурки из тг-каналов пытались подставить Delivery Club. Так вот, Федя отношения к нему не имеет.

upd: Захвативший банк в Москве гражданин имеет долги на общую сумму более 1 млн 808 тыс. руб.

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