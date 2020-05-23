Личное: Прощай, инкубатор!

23.05.2020, 18:14, Разное

Очень красивая Мисс Мордовия 2004 года Алёна Гаврилова три года назад забеременела и вышла замуж.

Муж, взявший девушку с пузиком, на днях бросил её, потому что миссию она свою выполнила — родила и выкормила наследницу миллиардов дедушки Крокуса.

Казалось бы, люди встречаются, люди расходятся, кому какое до этого дело?



Фото: Соцсети

Однако есть небольшой нюанс — в физическом смысле небольшой. В морально-этическом же плане — самый важный. Это — ребёнок.

Угадайте, с кем девочка осталась?

Совершенно понятно, что Агаларов взял замуж Алёну только лишь для того, чтобы его ребёнок прилично родился в браке. Иного смысла не было и быть не могло — Алёна встречалась с другим олигархом, а у самого Эминчика таких девок вокруг — куча.

Ребёнок родился. Откормился мамкиной сиськой. А вот теперь — развод, но что же будет с ребёнком?

Люди, которые знакомы с ситуацией в семье Агаларовых, предполагают, что дочка живёт у папы.

«Дочка осталась с папой. Видимо, поэтому Алене так тяжело».

И действительно, все Сториз, свежие фото с дочерью — в Инстаграме у Эмина, а не у Алёны. Очевидно, что ребёнок находится у отца.

В ответ на это предположение, мисс Алёну Гаврилову порвало:

«Я не собираюсь выставлять фото с дочерью для того, чтобы все знали, что она живет со мной! Это факт! Мы разошлись! Выставлять ничего не хочу и не собираюсь! Разговор закончен! Всем удачи! Эта тема на моей странице теперь закрыта навсегда».

Ещё древние заметили, когда ты сердишься — значит, неправ. Бурная реакция Алёны лично мне говорит о том, что ребёнок действительно будет жить у Эмина.

К тому же, кроме реакции Алёны и догадок её сердобольных подписчиц, есть неопровержимые факты.

Эмин — уже в возрасте, когда на Востоке давно пора быть отцом, иметь семью. Однако первая семья с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой не дала возможность детей завести.

У Лейлы уже был старший ребёнок, а про младшего — какие только слухи не ходят. Дети же Эмина после развода остались с ней.

По факту — это не дети Эмина, а дети Лейлы, и совершенно неважно, кто является их биологическим отцом. Даже если Эмин, то никто ему этих детей не отдаст. У Агаларовых силёнки не те, чтобы тягаться с Алиевыми.

Логика Агаларова и его клана, как я догадываюсь, заключалась в следующем, когда Алёна Гаврилова понесла: ну, бирдындын, это будет ребёнок Эмина. Поженится, дочь родится в законном браке, её покормят ради иммунитета грудью до двух положенных лет, а затем можно развестись, дав в зубы жены копеечку, а ребёнка оставить себе.

По-моему, этот расклад логичен. Ну, а чего? Алёнка реально красивая, у неё — прекрасная наследственность, а не как у Водяновой, дочка Эмина вырастет настоящей красавицей, если пойдёт в маму.

Алёна Гаврилова, брошенная по Инстаграму, естественно станет молчать и всё отрицать. А куда ей деваться? Девочку всё равно отнимут, даже если она начнёт верещать, а сейчас хоть хорошо заплатили за развод отступные.

Быть Алёнушке воскресной мамочкой. Вот такая вот селяви, зайки.