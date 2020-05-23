Буланова бросила пить после истории с госпитализацией

23.05.2020, 18:10, Разное

Певица заявила, что ее больше ничего не беспокоит и она полностью здорова. Напомним, что Татьяна попала в национальный медицинский исследовательский центре им. В. А. Алмазова практически в предынсультном состоянии. К счастью, никаких серьезных изменений не произошло. Буланова быстро пошла на поправку.

После прохождения лечебного курса, Татьяна отправилась домой. Но уже через несколько дней Буланова пожаловалась на жуткую простуду и перенесла свой онлайн-концерт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Татьяна Буланова (@buslya) 23 Май 2020 в 2:36 PDT

Татьяна мечтает о скорейшем окончании карантина и начале нормальной жизни.

“Я абсолютно восстановилась. Никаких упражнений, ничего не делала. Режим? Я полностью отказалась от алкоголя – от любого”, – призналась Буланова.

По словам певицы, она ждет не дождется своего возвращения на сцену. Татьяна надеется, что в начале зимы сможет порадовать своих поклонников концертами.