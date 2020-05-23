Захвативший заложников в Москве говорил с матерью незадолго до начала штурма

23.05.2020, 18:10, Разное

Злоумышленник, которого предположительно зовут Алексей,

находясь один на один с заложником, ответил на телефонный звонок. С захватчиком

связалась мать.

Мужчина уверил родительницу, что у него все хорошо. “Давай

попозже, я занят”, – поведал он и сбросил звонок.

Этот эпизод попал на видео. Заложник вел прямую трансляцию с

места событий в личном “Инстаграм”. Клиент банка сообщил, что пришел закрыть

кредит. С собой у него была бутылка вина, ее он хотел вручить сестре, которую

не видел много лет. Злоумышленник забрал у заложника алкоголь и распил его.

Напомним, сегодня, 23 мая, в центре Москвы мужчина захватил

отделение “Альфа банка”. Работники и клиенты организации успели выйти через

черный ход. Рядом со злоумышленником остался один заложник. По некоторым

данным, мужчина отказался эвакуироваться из здания.

Пока заложник отвлекал злодея разговорами, силовики провели

штурм. Захватчика задержали. Во время спецоперации никто не пострадал.