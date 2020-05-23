Юрист Илья Ремесло рассказал подробности о задержанном за реабилитацию нацизма

23.05.2020, 18:08, Новости дня

Юрист Илья Ремесло заявил, что одним из задержанных в субботу по деле о реабилитации нацизма на онлайн-акции «Бессмертный полк» является «левый экстремист» и член «Ленинского коммунистического союза молодежи» (ЛКСМ), организованного Сергеем Удальцовым.

«Следственный Комитет рассказал о новых обвиняемых в атаке на «Бессмертный полк». И в этот раз в сети следствия попался левый экстремист – член ЛКСМ Удальцова. По данным моего расследования, среди подозреваемых есть некто Эль-Айюби Мухамед Бассамович из Казани, родился 27 декабря 1999 года», – указал Ремесло в своем телеграм-канале.

Юрист пояснил, что молодой человек с учетной записи во «ВКонтакте» под именем Петра Иванова он предположительно отправил фото Гитлера на сайт «Бессмертного полка».

«Эль-Айюби состоит в Казанском бессрочном протесте и «Ленинском Коммунистическом Союзе Молодежи», который является частью несистемной левой оппозиции, состоит в группах Навального», – отметил Ремесло.

У него в социальных сетях также есть фотографии Гитлера, радужные флаги и «признания в употреблении наркотиков», утверждает юрист.

«Просто вдумайтесь – больной на голову радужный оппо – активист с пониженной социальной ответственностью, левак, оправдывает нацизм. Картина маслом. А других в этом движе просто нет – все обвиняемые по делу «Бессмертного полка» – сплошь упоротые маргиналы», – уверен Ремесло.

Во втором посте юрист прикрепил скриншоты с соцсетей Эль-Айюби.

Второй задержанный, Даниил Шестаков, по словам автора канала, является героем вирусного мемного видео о поездке в Египет. «Там тоже просто песня, нарочно и не придумаешь», – заключил он.

Ранее Следственный комитет сообщил, что в отношении Шестакова и Эль-Айюби возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма за публикацию фото нацистов. Позже появилось видео, где оба подозреваемых раскаялись в своих поступках.

16 мая Следственный комитет называл имена других подозреваемых в реабилитации нацизма на онлайн-акции «Бессмертный полк».

Ранее председатель партии «Россия будущего», адвокат Александр Зорин раскритиковал сторонников блогера Алексея Навального за случаи глумления над памятью участников Великой Отечественной войны и атаки на «Бессмертный полк онлайн».

В то же время народный артист РФ Юрий Назаров призвал привлечь к ответственности инициаторов провокации против «Бессмертного полка».