Мнение: “Хунгуз”
23.05.2020, 17:54, Разное
ПНС Ливии опубликовали фото и видео с телом, как утверждается, сотрудника ЧВК из России.
Демонстрируются российские рубли и рюкзак с надписью "Хунгуз"
Видео 18+ https://twitter.com/ahmed_hmodaa/status/1264040038318379008
Впрочем, уже гуляет версия, что это тело украинского доктора, похищенного в Ливии несколько месяцев назад.
Само участие российских ЧВК в Ливии не является большим секретом и признавалось даже Кремлем, с поправкой, что они там действуют самостоятельно.
Так что исключать тот факт, что это реальный ЧВКшник конечно нельзя.
PS. На фронте в Триполи войска ПНС и сирийские наемники потеснили войска Хафтара в южных районах Триполи, но одновременно с этим были выбиты из важного города Мендаз после серии авиаударов ВВС ЛНА. События в Триполитании продолжают развиваться динамично. В Мисурату по заявлениям протурецких источников переброшены 2 F-16.
Источник: Colonel Cassad
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