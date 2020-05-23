 

Мнение: “Хунгуз”

23.05.2020, 17:54, Разное

ПНС Ливии опубликовали фото и видео с телом, как утверждается, сотрудника ЧВК из России.
Демонстрируются российские рубли и рюкзак с надписью "Хунгуз"

Видео 18+ https://twitter.com/ahmed_hmodaa/status/1264040038318379008

Впрочем, уже гуляет версия, что это тело украинского доктора, похищенного в Ливии несколько месяцев назад.
Само участие российских ЧВК в Ливии не является большим секретом и признавалось даже Кремлем, с поправкой, что они там действуют самостоятельно.
Так что исключать тот факт, что это реальный ЧВКшник конечно нельзя.

PS. На фронте в Триполи войска ПНС и сирийские наемники потеснили войска Хафтара в южных районах Триполи, но одновременно с этим были выбиты из важного города Мендаз после серии авиаударов ВВС ЛНА. События в Триполитании продолжают развиваться динамично. В Мисурату по заявлениям протурецких источников переброшены 2 F-16.

Источник: Colonel Cassad



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